Angra empossa 29 professores na rede municipal de ensino

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 16:53 horas

Angra dos Reis – Os primeiros professores classificados no concurso público da Educação, realizado em dezembro de 2019, pela Prefeitura de Angra, começaram a tomar posse hoje (9). Cerca de 29 compareceram a um encontro na Escola Municipal Júlio César Larangeira, no Parque das Palmeiras, para fazer a escolha de suas lotações nas unidades da rede municipal de ensino.

– Neste momento atípico em que o mundo vive, me sinto honrada e privilegiada em assumir esse cargo. Tenho uma grande missão a cumprir: levar uma educação de excelência para os meus alunos. Isso é o que eles podem esperar de mim – afirmou Marília Ramos, que vai trabalhar com educação infantil, na Escola Municipal Santos Dumont, na Japuíba.

Empossados

Os 29 profissionais já empossados são docentes I e serão responsáveis por turmas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental. Foram lotados nas escolas que escolheram, alocados nas turmas, e passarão a dar aulas remotamente, assim como já vem acontecendo com os demais professores desde o início da pandemia.

Convocados

No total, a prefeitura de Angra convocou 196 professores nível médio (docente I) e 10 nível superior – Artes (docente II), que vão trabalhar no continente e nas ilhas e passarão a compor o quadro efetivo do município. As demais posses ocorrerão conforme nomeação no boletim oficial, ao longo deste mês.

– Esse momento tem uma enorme importância, pois além de Angra dos Reis manter o compromisso com o instituto do concurso público para acesso aos cargos públicos, valorizando assim o servidor público e a meritocracia, teremos uma leva de novos professores que hoje acolhidos em nossa rede passarão a atuar na melhoria da qualidade educacional de nossas escolas e para os nossos alunos – destacou Paulo Fortunato, secretário municipal de Educação.