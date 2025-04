Angra entra em estado de observação por previsão de chuva forte

Angra dos Reis – Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) sobre a possibilidade de chuvas fortes entre a noite de sexta-feira (4) e a de sábado (5) colocaram a Defesa Civil de Angra dos Reis em estado de observação. Segundo a previsão, podem ocorrer volumes expressivos de chuva em toda a região.

É importante ressaltar que a participação da população é fundamental caso sejam emitidos avisos da Defesa Civil. Também é recomendado que as pessoas evitem sair com embarcações, por haver possibilidade de rajadas de vento, pegar estradas, devido ao risco de quedas de árvores, e ultrapassar possíveis pontos de inundação ou alagamentos.

Cadastro para receber alerta via SMS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens com o cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.