Angra entrega 117 cartões do Transporte Social Universitário

Angra dos Reis – 117 jovens de Angra dos Reis vão receber os cartões do Programa Transporte Social Universitário Transporte Social Universitário, que serão entregues no início do próximo mês. Esses estudantes foram contemplados pelo processo seletivo do programa, que ficou aberto do dia 16 a 25 de janeiro e teve o resultado divulgado hoje no B.O nº 1834, publicado no site da Prefeitura de Angra: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1834_de_30-01-2024.pdf

O evento acontecerá no dia 2 de fevereiro, às 16 horas, no Centro de Estudos Ambientais de Angra (CEA), realizado pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, por meio da Secretaria Executiva da Juventude. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e estudantes beneficiados pelo programa.

– Este evento é um marco significativo no compromisso da cidade com a educação e no desenvolvimento acadêmico e profissional dos nossos jovens. O encontro simboliza mais do que a entrega de um simples cartão, mas um passo fundamental na garantia do acesso ao transporte para os estudantes universitários. Queremos que nossos estudantes se formem e fiquem em Angra para contribuírem para o desenvolvimento do município – comentou o secretário de Juventude, William Gama.

Sobre o programa

O Transporte Social Universitário é destinado a estudantes residentes em Angra dos Reis e regularmente matriculados em universidades públicas/privadas ou em instituições que ofereçam cursos técnicos profissionalizantes foras do município, sediadas em até 200 km do município. O próximo processo seletivo para oferta de vagas no programa acontecerá no segundo semestre de 2024.

Para receber o auxílio, o universitário deve integrar um núcleo familiar de até um salário-mínimo por pessoa; morar em Angra dos Reis há pelo menos um ano e estar matriculado em cursos que não sejam oferecidos em Angra.

Atualmente o programa oferece três rotas: Rota I (Angra dos Reis x Barra Mansa/Volta Redonda), Rota II (Angra x Santa Cruz x Campo Grande) e Rota III (Parque Mambucaba x Barra Mansa x Volta Redonda).