Angra entrega Cartão Educação para alunos da rede pública nesta terça-feira

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN) de Angra dos Reis inicia a entrega do Cartão Educação (Cartão Material Escolar e Cartão Uniforme) para os mais de 24 mil alunos da rede pública municipal de educação nesta terça-feira (20), às 15h. O evento será realizado no Ginásio Getúlio Campos Telles, localizado dentro do Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Britto, no Balneário.

Os cartões, que injetarão mais de R$ 30 milhões no município, atenderão alunos da Educação Infantil, Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA e Educação Especial. Cada aluno de uma dessas modalidades escolares receberá um cartão para a compra de material escolar e um cartão para a compra de uniforme nas mais de 120 lojas e confecções credenciadas no projeto este ano.