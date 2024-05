Angra: Espetáculo espírita é apresentado no Teatro Dr. Câmara Torres

Angra dos Reis – O espetáculo “Joanna de Ângelis, Transição” chega ao Teatro Municipal Dr. Câmara Torres nesse sábado (1), às 19h. A peça visa debater temas de relevância para a sociedade, abordando em cena a responsabilidade da humanidade diante da transição planetária, que tem, entre suas consequências, a crise mundial, marcada com a desigualdade social e com as ocorrências climáticas.

A classificação é livre e os ingressos podem ser encontrados na bilheteria do teatro a R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia entrada).

O espetáculo – por meio da personagem Joanna de Ângelis, interpretada pela atriz Nayara Almeida – prende a atenção da plateia, trazendo à tona questões que, muitas vezes, estão no eixo do desenvolvimento da sociedade. A partir da abordagem de temas sensíveis como espiritualidade, autoconhecimento, superação, educação, ética, moral, expansão da consciência, transformação e reencarnação, o público é convidado a participar e se envolver com a obra.

De acordo com o diretor e responsável pela adaptação do texto, Ricardo Andrade Vassíllievitch, o espetáculo foi inspirado na obra e mensagem da própria autora espiritual Joanna de Ângelis por meio do médium Divaldo Franco.

– Ela aponta as nossas responsabilidades com a nossa existência e sobre as questões psicológicas que muitas vezes nos impedem de prosseguir vivendo e desenvolvendo-se. Trata-se de um espetáculo sensível, de rara beleza, e conta com uma cena interativa e emocionante junto ao público – destaca.