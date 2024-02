Angra faz melhorias emergenciais no abastecimento de energia do Abraão

Angra dos Reis – Enquanto um serviço de limpeza especializado era efetuado no trecho conhecido como Funil, no Saco do Céu, na Ilha Grande, 13 novos postes eram descarregados no mesmo local, na manhã desta terça-feira, 6 de fevereiro. O conjunto de ações emergenciais foca em melhorias para o abastecimento de energia da localidade, e foi pactuado numa reunião entre a Prefeitura de Angra e representantes da Enel, do Inea e do Governo do Estado, na sexta-feira (2).

Para esta primeira etapa do trabalho, um efetivo de 40 profissionais da Enel foi deslocado para o Saco do Céu. A limpeza com realização de poda de árvores e arbustos servirá para evitar problemas relacionados aos cabos de energia que passam pelo local; já os novos postes vão fornecer mais segurança e qualidade ao fornecimento de energia entre localidades da Ilha Grande.

– Hoje, essa força-tarefa que inclui Prefeitura de Angra, INEA, Enel e Governo do Estado deu início às ações de emergência no atendimento à Ilha Grande. Em conjunto com a Enel, transportamos postes e cabos, e a Defesa Civil participou ajudando na poda de árvores. É o começo de um trabalho que não é simples e nem de curta duração, por conta da logística na Ilha Grande. De qualquer forma, o trabalho foi iniciado, e vai até o fim – declara o secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, que fez questão de acompanhar o começo das ações.

Em paralelo a isso, a Prefeitura de Angra também começa a preparar a área na Vila do Abraão que vai passar por uma série de obras, na intenção de ser readequada para receber novos geradores de energia para a localidade. O trabalho no Saco do Céu segue, com a previsão da chegada de mais postes e equipamentos ao longo desta semana.