Angra ferve com muito calor, sol e Carnaval

Angra dos Reis – O domingo (11) foi marcado por um Carnaval ‘fervente’ em Angra dos Reis, com temperaturas elevadas tanto durante o dia quanto à noite. Praias e cachoeiras ficaram lotadas e, ao cair da noite, atrações musicais e blocos de rua deram o tom da folia deste ano.

Pelo Centro e também em outros bairros da cidade, diversos blocos agitaram as ruas com foliões pra lá de animados. Destaque para os blocos ‘Ki Merda é Essa’ e ‘Malhação’, do Morro da Fortaleza. Na praia do Anil, o agito continuou com os shows de Mari Henrique e do grupo de pagode Swing Simpatia.

Mas a folia não pára! Nesta segunda-feira (12), a programação de Carnaval promete mais desfiles de blocos, atrações culturais e o esperado show do grupo Pixote, na Praia do Anil.

Confira a programação completa clicando aqui.