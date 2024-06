Angra: Festa de São Pedro acontece neste sábado (29)

A festa religiosa é uma tradição local com mais de 100 anos e sua realização tem passado por diferentes gerações de famílias da Praia da Longa. Após alguns anos de interrupção por conta da pandemia, o evento retorna com a promessa de mais uma vez celebrar a fé e o convívio na comunidade. Todos estão convidados, principalmente pescadores e barqueiros.

Angra dos Reis – Tudo pronto para a tradicional Festa de São Pedro, que será realizada neste sábado (29), na Praia da Longa (Ilha Grande), a partir das 15h. O evento é organizado pela comunidade católica da Praia da Longa, juntamente com a Diocese de Itaguaí/Paróquia São Sebastião da Ilha Grande, e tem o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis. A festa conta com procissão marítima, missa e muito forró com Alan e seus teclados.