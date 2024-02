Angra finaliza entrega do Cartão Recomeçar

Angra dos Reis – Exatamente dois meses após as chuvas do dia 8 de dezembro de 2023, Angra dos Reis finaliza a entrega dos 1726 cartões às famílias afetas pelas chuvas nos bairros Bracuí e Belém. Um momento de recomeço para as famílias que tiveram suas residências atingidas. A terceira e última fase de entregas aconteceu na manhã deste quinta-feira (8), no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, onde 620 moradores receberam em mãos o Cartão Recomeçar.

– Finalizamos hoje as três etapas de entrega do Cartão Recomeçar, eu fiz questão de estar presente em todas elas. Sei que o valor não é alto, mas é uma ajuda que o Governo do Estado enviou para os moradores afetados pelas chuvas e temos que agradecer muito essa parceria. Esse cartão é um passo importante para essas famílias poderem recomeçar e reconstruir suas vidas – ressaltou o prefeito, Fernando Jordão.

O valor do benefício é de R$ 3 mil, mediante entrega de um cartão magnético. Ele é destinado à compra de eletrodomésticos da linha branca, materiais de construção e móveis. Na primeira entrega dos cartões, no dia 30 de janeiro, 481 famílias receberam o benefício, na segunda fase no dia 5 fevereiro, foram 625 entregues, e hoje, 620 cartões entregues finalizando a listagem enviada pelo Governo do Estado.

A dona Regina Célia mora no bairro Belém há 47 anos, para ela, o cartão será muito importante para a reconstrução depois das fortes chuvas.

– O armário da minha casa foi embora com a chuva, sei que com o valor do cartão não consigo comprar tudo que pedi, mas sabendo usar o benefício, é possível comprar várias coisas. Estou muito feliz de receber essa ajuda – comemorou a aposentada de 67 anos.

Todas as famílias cadastradas para receber o benefício vêm sendo acompanhadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O município é responsável pelo cadastramento e entrega dos cartões. O Cartão Recomeçar é concedido uma única vez para cada família. Apenas um indivíduo de cada núcleo familiar poderá receber o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo estipulado, o cartão será bloqueado.

– Totalizamos hoje as 1726 entregas dos cartões às famílias afetadas nas chuvas de dezembro. Esperamos que com esse benefício as pessoas possam começar a reconstrução dos seus lares. Foi um trabalho em conjunto para que conseguíssemos entregar todos os cartões o mais rápido possível pois sabemos da necessidade das pessoas e o quanto esse benefício será útil – comentou a Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê.

O Cartão Recomeçar é um benefício destinado às famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que tenham renda total de até três salários-mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e estar com o cadastro atualizado e regularizado, residir em Angra e, principalmente, ter tido a moradia diretamente atingida por enchentes, deslizamentos e desabamentos atestados pela Defesa Civil ou outro órgão municipal. Vale lembrar, que as pessoas que estavam com o nome na lista para receber o cartão e não puderam comparecer na entrega, a orientação é procurar o Centro de Atenção de Assistência Social (CRAS) do bairro Bracuí ou Belém. Denúncias e duvidas podem ser esclarecidas pelo telefone: (24) 3365-1460.