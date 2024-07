Angra: Fita 2024 está com inscrições abertas

Angra dos Reis – A 16ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (Fita) 2024 está com inscrições abertas para os espetáculos interessados em se apresentar no evento. Peças de todo o país podem se inscrever até o dia 15 de julho pelo site www.fita.art.br . A seleção dos espetáculos ficará a cargo do curador do evento, João Carlos Rabello. O evento acontece de 13 a 29 de setembro.

A Festa Internacional de Teatro de Angra acontece uma vez ao ano e reúne a nata da arte cênica. Ao longo do evento, um renomado júri, formado por especialistas na área, vão avaliando os espetáculos e, ao final, são revelados os vencedores em diversas categorias, incluindo a votação popular.

A Fita é uma realização da Arte Viva Produções, com patrocínio da Enel, Eletronuclear e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e parceria da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das secretarias de Eventos e a de Cultura e Patrimônio.