Angra: Flexboats receberão selo de regulamentação

Angra dos Reis – A Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, por meio da Superintendência Executiva de Ordem Pública e Mobilidade, entregou, na manhã desta sexta-feira (5), as autorizações que normatizam a atuação dos flexboats na cidade. Essa decisão foi resultado de debates entre autoridades governamentais, representantes da indústria do turismo e moradores das ilhas, com o objetivo de legalizar esse meio de transporte que já opera há muitos anos em Angra.

– Hoje começamos a normatizar esse transporte, que é de grande importância para os moradores e turistas que precisam chegar até as ilhas de Angra dos Reis. Entregamos a primeira autorização para a liberação desse transporte, visando atender ainda melhor as pessoas que já utilizam os flexboats para se locomover – reforçou Ricardo Ferreira, superintendente de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.

Avanço para o turismo angrense

Segundo a Prefeitura de Angra, os flexboats podem proporcionar uma experiência mais acessível e sustentável para os visitantes que desejam explorar as paisagens e praias da região. Além disso, a legalização do transporte de flexboats pode estimular a economia, criando oportunidades de emprego e investimento na indústria náutica. Atualmente, seis empresas de turismo náutico atuam em Angra, com um total de 19 embarcações de flexboat. Agora, todas as embarcações receberão um selo de regulamentação.

– Estamos comprometidos em operar de forma responsável. Essa regulamentação é um passo importante para o turismo náutico em Angra dos Reis, e para todos que dependem dos flexboats para realizar o translado até as ilhas. É muito importante para nossa empresa ter nossa embarcação legalizada, e juridicamente também é fundamental, pois com a legalização conseguimos fazer mais investimentos – comentou o empresário Fabiano Marques, responsável pela empresa Angraflex.