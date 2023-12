Angra: Futebol Solidário de Natal vai arrecadar brinquedos para crianças carentes neste sábado

Angra dos Reis – A 6ª edição do Futebol Solidário de Natal, que visa arrecadar brinquedos para doações para as crianças carentes do município, vai acontecer no Estádio Municipal neste sábado (23), às 16h30. O evento é promovido por Murilo Valle, criador de conteúdos digitais nas áreas do humor, música e esporte, e contará mais uma vez com a participação de muitos amigos influencers, artistas e convidados para uma partida amistosa de futebol voltada para a solidariedade.

O organizador do evento, Murilo Valle, ressaltou que o encontro deste sábado, vai ter uma atmosfera festiva.

“Será mais uma vez um evento com muito futebol, música, entretenimento, e surpresas para o público que for ao Estádio Municipal no dia 23. A entrada para o evento será gratuita, mas esperamos que quem for prestigiar o Futebol Solidário de Natal, leve sua doação com brinquedos novos ou em bom estado, que serão destinados as crianças carentes da região. Estamos muito empolgados em unir forças com criadores de conteúdo, artistas e membros da comunidade em prol de uma causa tão nobre”, disse o influencer.

Para mais informações, entrar em contato com Murilo Valle, pelo telefone (24) 998392595.