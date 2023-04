Angra ganha centro educacional para autistas - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 12:30 horas

Obras seguem em ritmo acelerado no bairro São Bento; previsão de conclusão é para agosto

Angra dos Reis – A construção do Centro Educacional para Transtorno do Espectro do Autismo (Cetea) segue avançando. Há alguns dias, o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo, foi fiscalizar a obra, localizada no bairro São Bento, em Angra dos Reis. A previsão de entrega é para o mês de agosto.

O prédio de dois andares e com fachada espelhada, fica em uma região central, e está sendo construído em uma área de 403,06 m2.

O térreo contará com um salão comunitário de 90 metros, banheiros, recepção e sala da administração, e no segundo pavimento ficarão as 12 salas de atendimento, três sanitários, incluindo um adaptado para pessoas com deficiência, e uma copa.

“A obra está bem avançada, já estamos indo para a segunda laje. O prédio tem total acessibilidade, possui elevador e banheiro adaptado. Isso tudo vai proporcionar um atendimento mais humanizado às crianças e seus familiares”, disse Alan Bernardo.

O Cetea vai acolher pessoas com transtorno do espectro autista, desenvolvendo atividades de cunho pedagógico e estimulando habilidades cognitivas, sensoriais, sociais, comunicacionais e psicomotoras, além das Práticas Educativas para uma Vida Independente (Pevi).

“O papel da família é fundamental nos cuidados e amor aos autistas, mas o poder público tem obrigação de oferecer um atendimento de qualidade e um serviço acolhedor para as pessoas. A sociedade precisa se conscientizar de que devemos ter mais informações e menos preconceito. Isso é inclusão”, destacou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

