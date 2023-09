Angra ganha Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra anunciou neste sábado (23) a formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) , Criado pela Lei 3934, de 4 de janeiro de 2021, o Conselho – que foi apresentado na sexta-feira (22) –surgiu como um movimento organizado de mulheres, aliado à gestão pública municipal, para reivindicar a garantia e ampliação de direitos das mulheres na cidade.

O evento realizado para apresentar o conselho aconteceu no auditório da Escola Municipal Júlio César Larangeira, no Parque das Palmeiras, e contou com a participação do prefeito Fernando Jordão, do secretário de Governo Claudio Ferreti, da deputada estadual Célia Jordão e da secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, além de representantes do Poder Legislativo e demais autoridades.

“Esse foi um passo muito importante. Agora tiramos do papel e estamos formalizando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da nossa cidade. Por conta da pandemia, o processo para prosseguimento do conselho foi paralisado. Retomamos agora esse projeto que só trará benefícios e vai ajudar muito as mulheres que precisam do apoio e auxílio nos momentos de vulnerabilidade assistencial e social”, comentou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaisa Bedê.

Segundo a prefeitura, o objetivo do Conselh é formular políticas públicas relacionadas à promoção de melhoria das condições de vida da mulher, visando à eliminação de todas as formas de discriminação e ao combate à violência doméstica, buscando ainda o empoderamento e a inserção econômica, social, cultural e jurídica da mulher na cidade.

“Estou muito feliz de acompanhar de perto a formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que está sendo formado aqui em Angra. Esse é um momento muito importante, já que vemos que o número de violência contra a mulher tem crescido na cidade e no país inteiro. As mulheres precisam do nosso apoio e vamos juntos com o conselho lutar para defender, apoiar e elaborar projetos que beneficiem e promovam mais segurança e auxílio às mulheres de Angra dos Reis “, reforçou o prefeito Fernando Jordão durante sua participação no evento.