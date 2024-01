Angra ganha instituição de acolhimento para idosos

Angra dos Reis – Um novo espaço em Angra promete oferecer acolhimento e cuidados especiais aos idosos da cidade de forma gratuita. Construída no bairro Retiro, próximo à praia, a Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) conta com 394,42 m² de área útil coberta e 414,46 m² de área descoberta para atividades ao ar livre e banho de sol. Possui cinco quartos, com capacidade para quatro idosos cada. Além disso, também tem banheiros acessíveis, cozinha, refeitório, sala de artesanato/informática, sala de atividades/fisioterapia, sala de atendimento médico, entre outros cômodos.

– Fico muito feliz pela finalização dessa obra. Consigo ver o amor, a dedicação e a humanização de todos que estão envolvidos nela. É o governo municipal atendendo aos moradores, para resguardar a história da cidade – declara o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, que acompanhou o prefeito Fernando Jordão, secretários municipais, vereadores e demais autoridades no evento de abertura.

Inaugurado na tarde de terça-feira, 30 de janeiro, o espaço, que é a primeira Instituição de Longa Permanência Para Idosos pública de Angra, leva o nome de Luiza Olindina da Silva Alves, saudosa professora que participou da criação e manutenção da Pestalozzi no município – entidade sem fins lucrativos especializada no atendimento de pessoas com deficiência. O prefeito Fernando Jordão, que participou da cerimônia de abertura do local ao lado da deputada estadual Célia Jordão e de outras autoridades, deu um depoimento sobre a homenageada.

– Dona Luzia foi minha professora no CEAV, de Geografia e Educação Artística. Era uma pessoa muito especial, um verdadeiro gênio, e essa é uma homenagem muito justa a ela e a toda a família – relata Fernando Jordão, ao lado de familiares de Luiza presentes no evento.

O acolhimento na instituição é feito por meio do CREAS de Angra dos Reis ou pelo Poder Judiciário, acompanhado de avaliação social e da documentação do idoso. Das 20 vagas para pessoas idosas em estado de vulnerabilidade social do município, todas já estão ocupadas, e existe uma fila de espera para novos internos.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, falou sobre as expectativas relacionadas ao acolhimento dos idosos no novo espaço municipal.

– É uma instituição completamente adaptada e individualizada, com cada idoso contando com cama, banheiro e armário. É um local realmente diferenciado e absolutamente gratuito, com todo o material sendo disponibilizado pela Prefeitura de Angra e mais de 10 profissionais dedicados aos internos, 24 horas por dia, sete dias por semana – resume a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.