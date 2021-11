Angra Harmony Orquestra é a atração deste sábado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 10:22 horas

Apresentação é gratuita e está marcada para às 18h, na Praça Zumbi dos Palmares

Angra dos Reis – Neste sábado (13), a Angra Harmony Orquestra fará a sua primeira apresentação pública, gratuitamente, na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro de Angra, a partir das 18h. O evento, em comemoração ao Dia do Músico – 22 de novembro, recebe o apoio da prefeitura, por meio das Secretarias de Eventos, Desenvolvimento Econômico, Cultura e da Juventude.

Sonhado há dois anos pelo maestro Israel Moraes, o projeto da Angra Harmony Orquestra saiu do papel há pouco mais de dois meses. O grupo reúne 32 músicos profissionais, de todos os cantos de Angra dos Reis, desde Garatucaia, passando pela Serra D’Água, até o Parque Mambucaba.

– Nosso objetivo era reunir os músicos angrenses de todos os segmentos para juntos fazermos este grande evento alusivo ao Dia do Músico. Nossos ensaios, aos sábados, na Casa Larangeiras, começaram a atrair muitos olhares, pois a música une e fortalece – refletiu o maestro Israel Moraes que, para a concretização do projeto, contou com o apoio de Carlos Eduardo Henrique.

Com instrumentos como sax, trompetes, clarinetes, trombone, sax barítono, bateria e percussão, a orquestra promove uma viagem musical, com um tributo ao Maykon Jackson até sucessos da Música Popular Brasileira.