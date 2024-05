Angra Heatwaves é bicampeão invicto da Copa Angra Basquete no Adulto

Angra dos Reis- O Angra Heatwaves conquistou o bicampeonato da Copa Angra de BasqueteAngra dos Reis, na disputa pelo título da Copa Angra Basquete no Adulto, o Angra Heatwaves foi bicampeão invicto da competição. Muitos torcedores foram até a quadra do CEPE, na Vila Residencial da Petrobras, no último sábado, dia 11, prestigiar a grande decisão.

Angra Heatwaves e Gil Divers Paraty entraram em quadra para o terceiro confronto seguido nos últimos anos em finais da Copa Angra Basquete. Gil Divers Paraty foi campeão em 2022, mas o Angra Heatwaves levou o título nos dois últimos anos, 2023 e 2024.

O primeiro tempo do jogo foi do time paratiense, com vitória parcial nos dois primeiros quartos por 36 a 29, diferença de 7 pontos, com grande atuação do jovem Pacheco, que fez a diferença para o Gil Divers Paraty.

A equipe angrense não encontro na primeira etapa a maneira correta de marcação nos adversários, especialmente em cima de Pacheco. Mas o Angra Heatwaves veio outro para o segundo tempo, e assumiu rapidamente a frente no placar já no terceiro quarto com 45 a 39, seis pontos de diferença.

O grande nome no terceiro quarto foi o jovem Kelvin, que se impôs em quadra como se fosse um jogador veterano, chamando a responsabilidade para si, partido para cima, com dribles, velocidade e pontaria certeira nas cestas.

O Gil Divers Paraty voltou apático para o segundo tempo, sem reação, com muitos erros em contra-ataques e falta de pontaria nos arremessos, inclusive em lances livre A equipe do Angra Heatwaves não só teve bom desempenho no ataque, mas acertou sua marcação, anulando especialmente o jogador Pacheco,que vinha fazendo a diferença para o Gil Divers Paraty, que foi muito bem marcado.

Outra baixa no time paratiense foi o péssimo rendimento na pontuação no terceiro quarto, que terminou 16 a 3 para a equipe de Angra. Ou seja, Paraty só marcou três pontos.

Destaque também para a virada do Angra Heatwaves na partida, foi a experiência em quadra de dois jogadores que já tinham sido responsáveis no título no ano passado, Pablo e João Paulo. Final, vitória da equipe angrense, 66 a 48, diferença de 18 pontos, e a conquista do bicampeonato invicto na 20ª Copa Angra Basquete.

O Angra Heatwaves levou para casa o troféu Getúlio Telles, e durante a premiação parte da família do saudoso Getúlio Telles estive presente. A viúva Maria e o irmão Moacyr Telles.

A premiação individual ficou assim: o cestinha da linha de três pontos foi para Denilson, do Gil Divers Paraty, o líder em assistências foi João Paulo, do Angra Heatwaves, o líder em rebotes foi Jhamerson, de Paraty, o melhor defensor da Copa Angra Basquete no Adulto foi o pivô Gil, da equipe paratiense, o cestinha geral da competição foi Pacheco, também do Gil Divers Paraty, a revelação do campeonato foi Igor Conceição, do Angra Heatwaves, e o melhor jogador na decisão, o MVP, foi Pablo, também da equipe bicampeã.