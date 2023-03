Angra: Ilha Grande recebe mais uma edição do XTERRA - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 17:35 horas

Angra dos Reis – O XTERRA chega na Ilha Grande, nesta sexta-feira (10) e sábado (11), com a disputa de cinco modalidades: Triathlon Sprint, Swim Storm, Trail Run, Endurance 50k e Kids. Os interessados em participar do evento de esportes off-road podem se inscrever até quinta-feira (9) pelo site www.xterrabrasil.com.br.

Em 2022, mais de cinco mil competidores amadores e profissionais participaram do XTERRA e a expectativa é de que neste ano essa marca seja superada. Com mais de 16 anos de história no país, a grande novidade para esta temporada do evento é a volta da ultramaratona de Endurance 50k.

Além de atrair atletas de alta performance, o XTERRA incentiva a prática esportiva e também fomenta o turismo e a economia da região.

– A expectativa é que o XTERRA atraia cerca cinco mil pessoas, entre os atletas e seus familiares, e isso ajuda a movimentar os bares, restaurantes e meios de hospedagem. Além disso, para incentivar a garotada a praticar esportes, uma parceria entre a prefeitura e a organização do evento, vai disponibilizar, gratuitamente, 150 vagas na modalidade Kids para as crianças de até 10 anos da Ilha Grande – destacou João Willy, secretário de Eventos.

A etapa de Angra dos Reis, que conta com o apoio da Secretaria de Eventos, abre a temporada 2023 do XTERRA Brasil. As provas prometem marcar a experiência de quem escolheu se desafiar. Os competidores estarão cercados por águas, solos de terra, rochosos e arenosos, obstáculos no meio dos percursos, visuais de planície, montanhas, praias, manguezais, restingas e lagoas.

Com nove etapas confirmadas para este ano, depois da Ilha Grande (RJ), o XTERRA desembarcará em Ilhabela (SP), Bonito (MS), Caraguá (SP), Amazônia (AM), Costa Verde (RJ), Independência (MG), Ilhabela (SP), pela segunda vez na temporada, e Búzios (RJ).