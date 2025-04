Angra inaugura novo píer na Praia de Araçatiba, na Ilha Grande

Angra dos Reis – Um importante desejo da comunidade de Araçatiba, na Ilha Grande, se tornou realidade. Nesta quinta-feira (3), a Prefeitura de Angra dos Reis inaugurou o novo píer da localidade. Com 43 metros de extensão, iluminação em LED e estrutura de madeira equipada com área de conveniência, o novo equipamento oferece condições adequadas para receber desde pequenos botes até escunas. A obra, executada pela Secretaria Extraordinária de Infraestrutura, representa um grande avanço na mobilidade e na qualidade de vida dos cerca de 400 moradores da região.

Localizado na parte esquerda da extensa faixa de areia, o novo píer facilita o embarque e desembarque de moradores e visitantes, eliminando a necessidade de longos deslocamentos até o antigo cais, que fica na extremidade oposta da praia.

“Este píer representa um ganho significativo de qualidade de vida no dia a dia, principalmente para quem precisa transportar compras, materiais de construção, equipamentos de pesca ou outros suprimentos. A nova estrutura também garante mais conforto, segurança e praticidade para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida”, comentou o prefeito Cláudio Ferreti.

Durante a cerimônia de entrega, moradores marcaram presença para celebrar a conquista. Ao final do evento, alunos da Escola General Silvestre Travassos se aproximaram do prefeito para entregar uma carta escrita em conjunto com a ajuda dos professores, demonstrando o envolvimento da comunidade escolar com as melhorias realizadas na região.

“Em nome da Associação de Moradores de Araçatiba e de toda a comunidade, agradecemos a entrega desse importante equipamento, que é o novo píer. A obra representa um grande avanço para os moradores, especialmente para quem vive nesta parte da praia, distante do píer principal, o que sempre dificultou o transporte de compras, mercadorias e até materiais de construção. Com a nova estrutura, o acesso ficou muito mais prático e funcional. Além disso, todo o processo correu bem, inclusive com as licenças ambientais”, comentou Juliana da Costa, presidente da Associação de Moradores da Praia de Araçatiba.