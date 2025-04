Angra inclui Jogos Especiais 2025 no Estádio Municipal

Angra dos Reis – O Estádio Municipal de Angra dos Reis foi palco, nesta quarta-feira (16), de mais uma edição dos Jogos Especiais, evento que integra o calendário esportivo da cidade desde 2022. A edição de 2025 reuniu cerca de 160 atletas, representando nove instituições, além de atrair mais de 500 pessoas entre familiares, educadores e convidados.

“Realizar os Jogos Especiais é um compromisso importante do nosso calendário esportivo. É um dia dedicado às crianças e jovens que participam das competições, com foco na inclusão e no acesso ao esporte”, afirmou o secretário de Esportes, Rubinho Metalúrgico.

A cerimônia de abertura dos Jogos Especiais 2025 teve início com a apresentação da banda do Colégio Naval, que executou músicas para recepcionar o público. Na sequência, foi realizado o desfile das instituições participantes. O acendimento da pira olímpica encerrou a cerimônia e marcou o início oficial das competições.

“Eu estudo na EMES e estou muito feliz por estar aqui hoje, representando minha escola e meus amigos. Competir no atletismo está sendo uma experiência nova e muito especial. Estou gostando muito de fazer parte desse momento”, afirmou Ana Carla, de 14 anos, aluna da Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos.

As modalidades disputadas incluíram atletismo, bola à cesta, tênis de mesa, chute ao gol, corridas de habilidades e dominó, promovendo a integração entre os participantes e valorizando suas potencialidades.

Participaram desta edição as instituições Mar Azul, Comissão Divulgadora do Autismo (CDA), APADEV, AADeF Angra, Pestalozzi Angra, Escola Municipal para Deficientes Visuais, CETEA, E.M. Júlio César de Almeida Larangeira e a Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos.

“Um evento que reforça o compromisso do município com a inclusão social, promovendo esporte e recreação para todos os alunos e participantes desta importante edição dos Jogos Especiais. Além disso, é uma iniciativa que amplia as oportunidades de desenvolvimento, convivência e valorização dos atletas participantes”, destacou Vítor Simões, secretário de Articulação Governamental.