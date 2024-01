Angra inicia 2ª etapa da pré-matrícula escolar com 5.549 vagas

Angra dos Reis – Os candidatos que não foram contemplados na primeira fase de pré-matrícula, aqueles que não participaram do processo inicial, bem como os que foram alocados em unidades de ensino que não correspondiam aos seus interesses iniciais, terão uma nova oportunidade para ingressarem na rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis para o ano letivo de 2024. Nesta segunda etapa, serão ofertadas 5.549 novas vagas: 1.439 vagas para educação infantil (creche e pré-escola) e 4.110 vagas para ensino fundamental (1º ao 9º ano).

As vagas estarão disponíveis 24 horas por dia a partir desta sexta-feira, dia 26 de janeiro, pelo site matriculadigital.angra.rj.gov.br até o fim do ano letivo. Em 2024, a Prefeitura de Angra poderá atender até 27.400 alunos nas 91 unidades de ensino da rede pública municipal da cidade. As aulas terão início no dia 19 de fevereiro.

– A ampliação do número de vagas ofertadas pela Prefeitura foi possível graças ao investimento massivo na educação pública de Angra dos Reis. Este avanço foi possível também graças à inauguração de novas unidades escolares, incluindo o CEMEI Vila do Abraão, o CEMEI Jacuecanga e o EMEJA Cleusa Jordão, que estão previstos para serem abertos este ano – comentou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

No site, os candidatos terão a oportunidade de buscar unidades de ensino que ainda possuem vagas disponíveis. Ao selecionar uma unidade com a vaga desejada, o candidato é automaticamente contemplado e tem o prazo de até 48 horas para comparecer à instituição escolhida para efetivar a matrícula.

– Esta etapa adicional do processo de matrícula escolar é uma excelente oportunidade para alunos provenientes de outras redes de ensino se inscreverem para o primeiro semestre do ano letivo. Além disso, proporcionamos aos alunos a chance de reavaliarem e escolherem as escolas que mais se alinham com suas necessidades e preferências. Este processo flexível é fundamental para garantir que cada aluno tenha a oportunidade de estudar em uma instituição que verdadeiramente atenda às suas expectativas e contribua de forma efetiva para o seu desenvolvimento educacional – acrescentou Paulo Fortunato.

Para mais informações, a SEJIN disponibilizou contatos por e-mail: [email protected], WhatsApp institucional: (24) 3377-2706 e telefone (24) 3377-1964.