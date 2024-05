Angra inicia campanha de vacinação contra poliomielite

Angra dos Reis – A cidade de Angra dos Reis deu início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. As vacinas são aplicadas em todas as Estratégias de Saúde da Família, das 8h às 17h. O objetivo é vacinar, no mínimo, 95% das crianças de 1 a 4 anos 11 meses e 29 dias. Os responsáveis podem comparecer às unidades de saúde mais próximas, portando os documentos e a caderneta de vacinação do menor.

A vacinação contra a poliomielite é fundamental para reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, garantindo que a doença permaneça erradicada no país. Além disso, oportunizar o acesso às vacinas é crucial para reduzir os bolsões de não vacinados, aumentar as coberturas vacinais e assegurar a homogeneidade da imunização em toda a população. Atualmente, o Brasil está em um processo de transição que substitui as duas doses de reforço da vacina oral contra a poliomielite (VOP) por um reforço com a vacina inativada (VIP). Essa mudança visa aumentar a eficácia e a segurança da imunização, reforçando a proteção contra a poliomielite e contribuindo para a saúde pública.