Angra inicia construção de píer da Costeirinha

– A comunidade local se beneficiará com a nova estrutura, que proporcionará um espaço ideal para socialização, contemplação das belas vistas do litoral e melhor acessibilidade para todos. Medidas de segurança rigorosas estão sendo implementadas durante a construção para garantir a segurança de todos os visitantes – comentou o secretário de Planejamento e Parcerias,

A obra segue rigorosamente as normas de acessibilidade e segurança, garantindo o acesso a pessoas com mobilidade reduzida através de pisos táteis e sinalização adequada.

O píer, que ocupará uma área de 150 m², com 5 metros de largura e 30 metros de comprimento, será construído em concreto armado e contará com um mirante acessível. A estrutura incluirá bancos de madeira, guarda-corpos em inox e escadas de acesso ao mar. Importante ressaltar que o local não será destinado à atracação de embarcações.

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis deu início à construção de um novo píer na Costeirinha. Com financiamento do Governo Federal e recursos municipais, o projeto está orçado em R$ 700 mil e tem previsão de conclusão para outubro de 2024.