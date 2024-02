Angra inicia entrega do Cartão Educação para professores e pedagogos

Angra dos Reis – Foi iniciada, nesta quinta-feira (8), a entrega do Cartão Educação no valor de R$ 1.120 para compra de materiais pedagógicos para 1.385 professores, pedagogos, diretores e auxiliares de direção. A ação foi realizada na Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação (SEJIN).

– O Cartão Educação para o professor é mais uma dentre tantas ações da Prefeitura de Angra para valorizar esses profissionais tão importantes para o futuro de nossa cidade. Nossas crianças dependem do trabalho de vocês, professores. Possibilitar a compra de bons materiais para a sala de aula é investir em uma educação de qualidade. Ainda este mês, os mais de 24 mil alunos da rede também receberão o cartão – comentou o prefeito Fernando Jordão durante a cerimônia.

Além do prefeito, o evento contou com a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, do secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, de vereadores e de mais de 160 profissionais da educação que já receberam o cartão durante cerimônia simbólica.

– Angra é a cidade da educação, e isso se faz valorizando professores e todos os profissionais da educação. O Cartão Educação é mais uma de diversas estratégias voltadas a esse objetivo, proporcionando poder de compra para que esses profissionais aprimorem suas práticas pedagógicas e aquecendo o comércio da cidade – disse o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

A cerimônia teve início com a execução de um vídeo que exibiu todas as recentes entregas da SEJIN voltadas à valorização dos profissionais da educação. Após a introdução, as autoridades presentes prestaram seus depoimentos em relação ao trabalho executado pela secretaria nos últimos anos.

– É muito bom ver tantos professores de carreira sendo valorizados cada vez mais pela Prefeitura de Angra com ações como essa. O Cartão Educação visa oferecer mais cidadania e qualidade à educação municipal. A educação é o melhor meio para termos uma sociedade mais justa – declarou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Os professores e pedagogos vão poder retirar seus cartões nas escolas onde trabalham. Os profissionais presentes no evento agradeceram a oportunidade de comprarem materiais que vão agregar na rotina das escolas.

– Nós estamos muito felizes por esse recurso que nos auxilia tanto em nossas aulas. Elas se tornam muito mais interessantes com os equipamentos que podemos comprar com o saldo do Cartão Educação. Nossos alunos agradecem – afirmou Fernanda Sena, 42 anos, professora da Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos.

Sobre o Cartão Educação para professores e pedagogos

O Cartão Educação é um programa que busca beneficiar alunos, professores, pedagogos, diretores e auxiliares de direção da rede. Com investimento estimado em cerca de R$ 30 milhões, o Cartão Educação, neste ano, teve o valor reajustado em R$ 120,00, passando de R$ 1 mil no ano passado para R$ 1.120.

Outra novidade é a inclusão de 5 novos itens na lista de materiais que podem ser comprados com o saldo do cartão: base suporte para notebook, fita adesiva transparente, fita crepe, adesivo instantâneo multiuso para artesanato e papel fotográfico adesivo A4 com brilho. Agora a lista conta com 49 itens.

A lista dos itens que podem ser comprados com o cartão se encontra na página 26 do B.O nº 1.820, pelo link: https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1820_de_09-01-2024.pdf

A lista completa com todas as empresas credenciadas no Cartão Educação em 2024 será divulgada em breve pela prefeitura de Angra.