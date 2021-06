Angra inicia vacinação de pessoas sem comorbidades

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 14:57 horas

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde, segue avançando na vacinação dos moradores contra a covid-19 e, a partir da próxima semana, iniciará a aplicação das doses em pessoas sem comorbidades.

De 8 a 23 de junho, serão vacinadas pessoas entre 59 e 50 anos. Para isto, basta comparecer, no dia indicado no calendário, a uma unidade de Estratégia de Saúde da Família, ou aos CEMs Centro, Jacuecanga, Japuíba e Parque Mambucaba.

Para receber a vacina em uma das ESFs, o morador deve realizar o agendamento, por telefone ou presencialmente. Já nos CEMs não será preciso agendar e as vacinas estarão disponíveis das 9h às 11h e das 13h às 16h. A lista com todos os telefones e endereços das unidades de saúde está no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.

No dia da vacinação, o morador deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Datas de vacinação por idades:

– Dia 08/06 (terça) – 59 anos;

– Dia 09/06 (quarta) – 58 anos;

– Dia 10/06 (quinta) – 57 anos;

– Dia 11/06 (sexta) – 56 anos;

– Dia 15/06 (terça) – 55 anos;

– Dia 16/06 (quarta) – 54 anos;

– Dia 17/06 (quinta) – 53 anos;

– Dia 18/06 (sexta) – 52 anos;

– Dia 22/06 (terça) – 51 anos;

– E dia 23/06 (quarta) – 50 anos.

Mortes por Covid-19

Há 445 mortes pela doença na cidade. Nessa segunda-feira (31), a morte de uma mulher de 66 anos, com comorbidades, foi registrada no Hospital de Praia Brava. Já nesta terça (1º), três óbitos ocorreram no Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa): o de um homem de 50 anos e os de duas mulheres, uma de 68 e outra de 59 anos. Todos possuíam comorbidades. Quatro óbitos seguem sob investigação.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 67 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 47 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com seus 15 leitos ocupados.

Dos 75 leitos públicos do município, 62 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 82,67%. Dos 62 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 60 são residentes da cidade e dois são de Paraty. A Unimed, no momento, está com cinco dos seus 12 leitos ocupados.