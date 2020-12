Angra intensifica fiscalização para conter aglomerações

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2020, 09:04 horas

Angra dos Reis – Com o objetivo de conter a contaminação pelo novo coronavírus, a prefeitura de Angra reforçou desde a noite dessa sexta-feira, 11, as ações de fiscalização contra as aglomerações. De acordo com o secretário interino de Saúde, Glauco Fonseca, a medida passa a valer em toda a cidade das 8h à meia-noite.

– Nossas fiscalizações terão a participação de agentes da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária, da superintendência de Trânsito e de policiais militares que atuam no Proeis. Mas esta missão é de toda a sociedade. As pessoas precisam se conscientizar e só saírem de casa em caso de necessidade – orientou o secretário.

A Prefeitura de Angra reabriu nessa quinta-feira (10), 20 leitos no Centro de Referência Covid-19, estruturado na Santa Casa. A unidade agora conta com 60 leitos ativos para tratamento exclusivo da doença.

– O município possui 120 leitos, sendo 42 com respiradores, e deste 60 estão ativos atualmente. Os equipamentos foram comprados e não alugados. Nossa prioridade é fazer atendimento para salvar vidas e, se for preciso, em 24 horas abrimos um novo leito – explicou o prefeito Fernando Jordão.

Ainda de acordo com o prefeito, todos os cuidados devem ser mantidos pela população.

– Deixo uma reflexão: nós estamos cansados do vírus, mas o vírus não se cansou de nós. Temos que continuar com todos os cuidados, evitando aglomerações, usando máscara, utilizando álcool gel 70% e lavando as mãos com água e sabão – frisou Fernando Jordão, lembrando que os lavatórios públicos continuam instalados em vários pontos da cidade.