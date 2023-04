Angra International Cup Jiu-Jitsu agita o Estádio Municipal

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 20:49 horas

Angra dos Reis – Pelo segundo ano seguido, o Ginásio Campos Telles, no Estádio Municipal, recebeu o Angra Internacional Cup Jiu-Jitsu, competição que reúne atletas de diversas academias da arte suave. Neste sábado (8), foram mais de 755 atletas participantes, sendo que 300 atletas de Angra dos Reis foram apoiados diretamente pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

– Novamente o evento está sendo um sucesso, com a casa totalmente cheia. Com as cortesias oferecidas para os atletas de Angra, a prefeitura, além de divulgar o esporte no município, também gera oportunidades para os atletas da cidade representarem Angra diante dos seus amigos e familiares – comentou o Secretário de Esporte, Vítor Simões.

O já consagrado campeão brasileiro, sul-americano e mundial, Antony Gaditas, foi um desses atletas que tiveram a oportunidade de lutar diante de seus familiares. Com uma luta rápida e segura, o atleta conquistou o bicampeonato do torneio.

– Além de conquistar o bi, estou muito feliz em poder competir diante de meus amigos e familiares. Ter a oportunidade de disputar a competição em Angra é incrível – afirmou o campeão.

Outro atleta apoiado pela Prefeitura e que também conquistou o bicampeonato foi o Asafe Alves. O competidor angrense mostrou eficiência e experiência no tatame e conquistou mais uma medalha em Angra dos Reis.

– Quero agradecer aos meus professores, aos meus colegas de treino e a Prefeitura de Angra dos Reis por sempre me ajudarem e possibilitarem a conquista do bicampeonato do Angra International Cup – comentou o atleta.

No total, a competição contou com mais de 35 categorias diferentes, divididas em suas respectivas faixas de peso. Com 23.550 pontos, a Brandão Jiu Jitsu, equipe da Verolme, foi a grande campeã do torneio, com 24 ouros, 15 pratas e 9 bronzes. A classificação completa da competição pode ser conferida no site oficial da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu, na aba “Resultados” (https://www.cbjjd.com.br/ranking-final-2019).