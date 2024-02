Angra irá reforçar monitoramento ambiental e turístico

Angra dos Reis – O prefeito Fernando Jordão e demais representantes do governo assinaram, nesta quarta-feira (31), o contrato para o Monitoramento Ambiental e Turístico do município. O projeto piloto, gerido pela Secretaria de Segurança Pública, é focado no ordenamento, agregando a experiência da fiscalização do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR), da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) e da Secretaria Executiva da Ilha Grande.

– Tenho certeza de que esse projeto será um avanço na nossa cidade. É uma forma de aumentar a fiscalização e garantir mais segurança para moradores e turistas. Nos últimos anos, temos notado que a procura para visitar nossa cidade aumentou muito, por isso temos que garantir que as pessoas possam aproveitar com segurança, mas protegendo o nosso patrimônio natural – comentou o prefeito Fernando Jordão.

O projeto de Monitoramento Ambiental e Turístico de Angra dos Reis possui diretrizes para a fiscalização e conservação do ecossistema na cidade. A ideia principal é trabalhar de forma preventiva, com campanhas educativas, além de aumentar a capacidade de atuação dos órgãos, buscando otimizar a atuação dos fiscais do município no ordenamento.

Por meio do contrato, a prefeitura contará com 21 monitores e 62 apoios operacionais, coordenados por um técnico do meio ambiente. As equipes terão à disposição veículos e lanchas para realizar a cobertura do extenso território do município terrestre e marítimo. Esses monitores receberão um treinamento para entender a dinâmica do trabalho, a importância da preservação do meio ambiente, bem com a forma de abordar e auxiliar os visitantes, operadores de turismo e todos os envolvidos nas atividades ligadas ao turismo.

– Nossa ideia é trabalhar com um ordenamento mais eficaz no litoral e no continente para garantir a segurança dos turistas e da população. Serão 83 pessoas divididas em oito equipes, sendo cinco equipes atuando no mar e três em terra. Um trabalho que trará benefícios para a cidade – reforçou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.