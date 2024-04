Angra: Jogos Especiais 2024 começam nesta quarta-feira (17)

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, irá promover os Jogos Especiais 2024 que vai acontecer na próxima quarta-feira (17), no Estádio Municipal Jair Carneio Toscano de Brito, no Balneário. . O evento tem mais de 250 atletas-alunos com deficiências, inscritos para participar dos jogos , o encontro envolve instituições, escolas da rede municipal e particular, e associais afins de Angra dos Reis. Os Jogos Especiais começam às 8h, com a realização da cerimônia de abertura, tendo o desfile oficial das delegações de atletas participantes, e em seguida as competições.

Esse ano serão, como no ano passado, duas edições. A segunda vai acontecer em setembro. Os jogos serão disputadas na pista e no campo do Estádio Municipal, e no ginásio Getúlio Telles. Vão ocorrer provas de arremesso a cesta, zig zag livre, corridas (25, 50 e 100 metros), caminhada de 25 metros, salto à distância (com corrida e sem corrida), chute a gol, tênis de mesa, arremesso de peso, lançamento de pelota, dominó e parajiu-jitsu. Estarão competindo atletas a partir de 3 anos de idade.

Entre as escolas, instituições e associações que irão participar estão: UTD-TEA (Unidade de Trabalho Diferenciado – Transtornos do Espectro Autista); Associação Pestalozzi, Apadev Angra (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais); AADEF (Associação Angrense dos Deficientes Físicos); Emes (Escola Municipal para Educação de Surdos); EMDV (Escola Municipal para Deficientes Visuais), CDA (Comissão Divulgadora do Autismo), Escolas Municipais Áurea Pires da Gama e Júlio César Larangeiras, entre outras.

A coordenação dos Jogos Especiais é de Andréa Portugal, profissional de educação física de carreira, que tem mais de 20 anos de experiência na inserção das pessoas com deficiência no esporte.

– Cada vez mais eu vejo os jogos aconteceram e a certeza de que todos se divertem. O esporte é maravilhoso para todas as pessoas, e não é diferente para quem tem alguma deficiência. Os Jogos Especiais demonstram como elas têm muita capacidade, se superam e vencem os obstáculos. São pessoas com limitações, mas não ficam em casa, querem praticar esporte e mostrar que têm o seu valor. E a sociedade aprende a cada dia que o respeito e o combate ao preconceito têm que ser vencidos – disse Andréa.

Angra dos Reis tem se tornado cada vez mais uma cidade inclusiva sobre vários aspectos, e um deles é a inserção no esporte, que também tem papel fundamental na socialização e reafirma como as pessoas com alguma deficiência são capazes de superarem no esporte e na vida.