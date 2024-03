Angra lança app de acessibilidade ao transporte público para pessoas com deficiência visual

Angra dos Reis – Na tarde de quarta-feira (6), a prefeitura reuniu autoridades e representantes da sociedade civil e de organizações não governamentais, no auditório do Centro de Estudos Ambientais (CEA), para apresentar as mudanças, avanços e novidades no ‘Angra Cidade Inclusiva’, um programa referência do município. Durante o evento, foi lançado o Aplicativo CittaMobi Acessibilidade, que tem a finalidade auxiliar os deficientes visuais facilitando o acesso ao transporte público.

O CittaMobi Acessibilidade é uma versão do aplicativo CittaMobi, já em pleno funcionamento na cidade e disponível para download de forma gratuita para Android e iOS. Com ele, os passageiros podem acompanhar o trajeto e o tempo de espera estimado de cada ônibus. Isso porque a ferramenta é integrada ao GPS da empresa de ônibus, o que permite que o usuário tenha a localização de seu coletivo em tempo real.

Com o Cittamobi Acessibilidade, os desafios de mobilidade das pessoas cegas diminuem. Pelo aplicativo é possível usar o transporte público com facilidade, recebendo informações em tempo real que ajudam na autonomia do deslocamento. Saber o horário de chegada do ônibus, o melhor percurso a fazer e o ponto correto para embarque e desembarque são dificuldades que fazem parte da rotina das pessoas com deficiência visual.

“Esse aplicativo vai facilitar a vida de todos aqueles que utilizam o transporte coletivo. Agora com a função de acessibilidade traz uma forma de ajudar ainda mais as pessoas com deficiência visual. O aplicativo é integrado ao GPS da empresa de ônibus e com isso permite que o usuário possa ter a localização de seu coletivo em tempo real”, comentou o Superintendente de Segurança, Transporte e Trânsito, Ricardo Ferreira.

O principal diferencial da versão acessível para o Cittamobi tradicional é o VoiceOver, comando de voz que informa, em tempo real, as linhas de ônibus que estão se aproximando do ponto de parada escolhido pelo usuário. O mesmo recurso também permite que o ambiente ao longo do percurso do ônibus seja descrito, o que ajuda o deficiente visual a perceber melhor a cidade. Essa descrição, entretanto, precisa ser adicionada pelo usuário, que poderá indicar pontos turísticos, igrejas, além estabelecimentos que o ajudem a se localizar na rota.

Angra Inclusiva

Os principais objetivos do ‘Angra, Cidade Inclusiva’, de acordo com a prefeitura, são a criação de ações inovadoras e de excelência, que tornem o município referência e modelo mundial em projetos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; garantir um turismo acessível e proporcionar qualidade de vida à população.

“Nossa cidade tem avançado significativamente na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Vamos continuar trabalhando para garantir que todos os cidadãos de Angra dos Reis tenham acesso a oportunidades e possam viver com dignidade. O Programa ‘Angra, Cidade Inclusiva’ é um compromisso do Governo Municipal em criar, monitorar e garantir a implementação de Políticas Públicas para Pessoas Com Deficiência e Pessoas com Mobilidade Reduzida”, afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Claudio Ferreti.