Angra lança Calendário de Eventos 2022

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2021, 19:23 horas

Serão mais de 70 atividades culturais, esportivas e religiosas

Angra dos Reis – Um dos principais destinos turísticos do país, lançou na noite de terça-feira (14), no Centro Cultural Theophilo Massad, seu Calendário de Eventos 2022. Foram incluídas mais de 70 atividades culturais, esportivas e religiosas, com destaque para a gastronomia.

“Além de shows, o calendário apresenta eventos culturais e esportivos de ponta. Estamos trazendo o X-Terra, com uma etapa no continente e o fechamento da prova na Ilha Grande. Traremos também o Aloha Spirit, evento importante realizado em outras cidades. Também não podemos deixar de falar do Sesc Verão, em dois finais de semana de fevereiro, com shows e atividades”, destacou João Willy, secretário de Eventos, que organizou o calendário em parceria com as secretarias executivas de Cultura e Patrimônio e de Esporte e Lazer.

Eventos tradicionais, como a Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita) e o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande também fazem parte do calendário.

Sabendo quais eventos e quando eles serão realizados, o trade turístico poderá se organizar melhor para receber os visitantes, atraindo mais turistas e fomentando a economia da cidade.

A produção do calendário contou com o apoio do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau, cujo presidente revelou uma boa notícia na noite de lançamento

“O trabalho está muito bonito, o trade turístico precisava disso, dá um animo. Para o Ano Novo posso te garantir que não há vaga em mais hotel nenhum em Angra, há 100% de reserva e isso é fruto desta divulgação”, destacou Marc Olichon, presidente do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau.

Para o secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio, o calendário é um avanço e é necessário atrair mais investidores e realizar um trabalho em parceria para alavancar o turismo.

“Angra é única, não se compara com qualquer cidade. Suas belezas têm que ser aproveitadas da melhor maneira possível. Temos que trazer mais hotéis e restaurantes e lojas melhores, atrair um turismo de qualidade. É necessário que toda a sociedade angrense avance, não basta só o nosso trabalho, se não tivermos os empresários juntos” afirmou o secretário.

O prefeito Fernando Jordão pediu que a gastronomia da cidade tivesse destaque no calendário.

“Uma coisa que eu queria é que focássemos muito na gastronomia. Todo mundo quando viaja quer comer bem. Esse calendário não é da prefeitura, é de vocês. Peço a minha equipe que chame sempre os empresários da área de turismo e entidades representativas para que todos participem juntos e assim possamos construir uma cidade melhor” frisou o prefeito.

O calendário estará disponível no site da Prefeitura (www.angra.rj.gov.br) e no site oficial do turismo de Angra (visite.angra.rj.gov.br). Também será distribuído em hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Os interessados também podem ter acesso ao material diretamente na Secretaria de Eventos, localizada no Centro de Estudos Ambientais, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

O lançamento do calendário contou com a presença de diversos secretários municipais, além dos vereadores Luciana Valverde (líder do Governo na Câmara), Titi Brasil, Jane Veiga e Dudu do Turismo.