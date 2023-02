Angra: mais de 300 condutores são abordados na primeira blitz educativa - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 17:52 horas

Campanha de educação para o trânsito especial de carnaval começou nesta quarta-feira (15), pela Praia do Anil e Balneário

Angra dos Reis – A primeira blitz educativa da campanha de trânsito com o tema “Álcool e direção: passe longe desta mistura” aconteceu nesta quarta-feira (15), na Praia do Anil, pela manhã, e à tarde, na Praça Stella Maris, no Balneário. Mais de 300 veículos foram abordados e os condutores receberam brindes com o tema da campanha.

– Muito importante esta campanha. A mistura de álcool e direção não combina, assim como o celular não cai bem com a direção. Qualquer iniciativa no sentido de orientar para que a pessoa não consuma álcool e dirija é válida – destacou o técnico em eletrônica Milton da Silva Filho, de 64 anos, abordado pela equipe do trânsito na Praia do Anil.

O diretor de Estudos e Projetos de Educação para o Trânsito, José Aparecido da Silva, lembra que o material educativo e os brindes também estão sendo distribuídos em bares, restaurantes e outros estabelecimentos.

– Nosso foco é alertar o motorista sobre a importância de não assumir a direção alcoolizado. O trânsito é coletivo e cada um tem que fazer sua parte – ressalta Silva.

As próximas blitzes educativas acontecerão na sexta-feira, dia 17, às 9h30, na Av. Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba, e às 14h30 na Rua Japoranga (túnel do Nelsinho), na Japuíba.

Vale lembrar que o valor da multa por dirigir sob o efeito de álcool é de R$ 2.934,70. Além desta penalidade, o condutor que se recusar a fazer o teste de alcoolemia também é penalizado com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e poderá responder por crime de trânsito.