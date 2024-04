Angra marca presença na Feira Rio Artes

Angra dos Reis – Angra dos Reis marca presença na 16ª edição da Feira Rio Artes pelo segundo ano consecutivo. O evento, que começou no dia 24 de abril e vai até o dia 28 do mesmo mês, é considerado a maior feira de artesanato do Rio de Janeiro. Neste ano, a participação dos artesãos da cidade está ainda mais expressiva, tanto em termos de espaço para exposição dos produtos locais quanto em atrativos para os visitantes. A presença de Angra dos Reis no evento é uma iniciativa da Prefeitura do município.

Neste ano, os artesãos da cidade tiveram dois ônibus disponibilizados pela Secretaria de Cultura, e os veículos seguiram para os eventos lotados. Um deles, pela primeira vez, saindo do Parque Mambucaba e o outro, do centro da cidade. O estande de Angra também está maior e com espaço para a realização de oficinas, ministradas por profissionais da cidade. O secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques, reafirmou o compromisso em dar continuidade à valorização do artesanato angrense:

“O artesanato de Angra dos Reis é de qualidade e tem a cara da nossa cidade. Nossos artesãos são muito talentosos, e fomentar este segmento tão importante para o turismo e para a economia da cidade é fundamental. Este ano expandimos a oferta de transporte para o Parque Mambucaba e o ônibus lotou com artesãos de lá e da redondeza, incluindo indígenas que também foram para a feira e estão com seus produtos expostos no evento. Quero parabenizar a todos esses profissionais que mostraram a força do segmento de Angra dos Reis nesta feira”, enfatiza o secretário de Cultura, Bruno Marques.

O estande de Angra dos Reis foi bastante visitado durante o evento, com fila para as oficinas ofertadas, como Crochê Tunisiano – com a professora Eliana Corrêa –, Macramê – professora Sol –, Fibra da Bananeira / protetor de xícara – professora Gina Dutra – e Biscuit – com Márcia.

Programação Rio Artes – Angra dos Reis

Dia 26 – sexta-feira

16h – Bijuteria / Macramê – professora Danielle Rios

Dia 27 – sábado

11h – Feltro – professora Ana Glauce

13h – Crochê – chaveiro de tartaruga – professora Andriele das Neves Alves

14h – Macramê – suporte híbrido para plantas – professora Solange Assini

16h – Crochê – marcador de página com lacre de latinha – professora Eliana Corrêa

Dia 28 – domingo

11h – Boneca Chaveiro – professora Solange Assini

13h – Fibra da Bananeira e reaproveitamento – professora Zuleide Rodrigues

14h – Bijuteria / Macramê – professora Danielle Rios

16h – Crochê – chaveiro prancha – professora Eliana Corrêa