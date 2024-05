Angra marca presença no Sindepat Summit, no Paraná

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra participou do Sindepat Summit, o maior evento dedicado a parques naturais, ambientais, de diversão, aquáticos e atrações turísticas do Brasil, realizado nos dias 8 e 9 de maio, no Centro de Convenções do Mabu Thermas, em Foz do Iguaçu (PR).

Representando a prefeitura, estiveram presentes o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, e o presidente da Turisangra, Marc Olichon. Ambos tiveram a oportunidade de discursar durante o evento, apresentando a investidores e empresas a carteira de projetos “Invista Angra”, que inclui iniciativas de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

– Este encontro foi uma excelente oportunidade para apresentar o nosso portfólio de projetos ‘Invista Angra’, que inclui diversas iniciativas de concessões e Parcerias Público-Privadas. Estamos empenhados em atrair investidores e empresas para colaborar conosco no desenvolvimento de projetos que potencializem o turismo e o entretenimento em nossa região, promovendo o crescimento econômico e a geração de empregos. Nosso objetivo é fortalecer a posição de Angra como um destino turístico de destaque, com projetos inovadores que valorizem nosso patrimônio natural e cultural – comentou André Pimenta.

O Sindepat Summit é um evento da indústria brasileira de parques, atrações e entretenimento, cujo objetivo é promover networking, além de oferecer palestras e painéis sobre cases e tendências do setor. O evento também apresenta showcases com produtos, serviços e inovações tecnológicas dos expositores, direcionados a parques temáticos, aquáticos, atrações turísticas e centros de entretenimento familiar.

O público-alvo do evento inclui lideranças, gestores e compradores de parques temáticos, aquáticos, de diversão e atrações turísticas, além de investidores e empresários do setor de entretenimento, operadores de hotéis e resorts, administradores de shopping centers, interessados no setor e autoridades públicas.

– Nossa cidade tem um enorme potencial para se tornar um polo de entretenimento e turismo, e estamos ansiosos para trabalhar com investidores que compartilhem nossa visão. O Sindepat Summit é uma vitrine para inovações e tendências do setor, e estamos entusiasmados em trazer essas novidades para Angra dos Reis. Queremos fortalecer nossa rede de contatos e estabelecer parcerias que possam fortalecer o turismo em nossa região – relatou Marc Olichon.