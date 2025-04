Angra: Obras no Cais dos Pescadores altera trânsito a partir de segunda-feira (5)

Angra dos Reis – A obra de revitalização do Cais dos Pescadores, que prevê uma transformação urbana do espaço, entrará, na próxima segunda-feira (5), em uma nova fase de drenagem. Para isso, será preciso interromper o trânsito na Rua dos Pescadores, via que margeia o mar. Inicialmente, a rua será fechada do início até a metade. A previsão é de que os serviços durem três semanas. Em seguida a interrupção do trânsito será em um segundo trecho, que engloba a outra metade da rua dos Pescadores até o início da Travessa Jorge Elias Miguel. A segunda fase da obra também deve durar cerca de três semana. Durante o período de intervenções, o acesso ao Cais dos Pescadores vai acontecer pela Travessa Jorge Elias Miguel, que funcionará em mão dupla.

Essas intervenções são necessárias para a execução de serviços de drenagem, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais.Não haverá alteração no acesso ao estacionamento público do Lote 8. O embarque e desembarque no Cais dos Pescadores também estará mantido, porém, para diminuir o fluxo de pessoas circulando pelo local, enquanto durar a obra de drenagem, a TurisAngra liberou o embarque de moradores da Ilha Grande, entre 13h e 14h30, na Estação Santa Luzia. Os ilhéus poderão embarcar com compras de mercado.

A drenagem será realizada pela Secretaria de Obras e terá apoio das secretarias de Agricultura, Aquicultura e Pesca; Segurança Pública; Ordem Pública e Mobilidade Urbana; Comércio e Postura e TurisAngra.

A revitalização do Cais dos Pescadores integrará pesca, turismo e desenvolvimento econômico. Entre as melhorias previstas, estão a instalação de bancos, paisagismo, árvores de captação de energia para recarga de celulares e computadores, além da criação de uma área destinada à contemplação da paisagem e do processo pesqueiro.