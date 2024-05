Angra oferece atendimento odontológico gratuito

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Angra e o Sesc RJ, receberá o projeto OdontoSesc, que oferece serviços gratuitos de odontologia para a população. No dia 04 de junho, a partir das 9h, no Cais de Santa Luzia, serão distribuídas senhas de inscrição para os atendimentos. A distribuição será feita por ordem de chegada, com limite de uma senha por pessoa. O tratamento está disponível para qualquer pessoa a partir de 5 anos.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao local e apresentar RG e CPF. No caso de menores de idade, é necessário também um documento do responsável legal. Serão oferecidas 500 vagas para tratamento odontológico, sendo as 128 primeiras para agendamento imediato e as 372 restantes para a fila de espera, que serão chamadas ao longo do projeto.

Os serviços oferecidos incluem atenção básica, como restaurações, extrações simples, exames, raios-x, raspagens, limpezas e fluoretação tópica. Além disso, haverá atividades lúdicas de promoção à saúde. As unidades móveis OdontoSesc são veículos equipados com os equipamentos necessários para a realização dos tratamentos odontológicos. A iniciativa conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista.

SERVIÇO

Unidade Móvel OdontoSesc em Angra dos Reis

Cais de Santa Luzia – ao lado da Casa do Artesão

Gratuito

Inscrições para atendimento: somente no dia 4 de junho, a partir das 9h, por ordem de chegada

Período de atendimento: 04 de junho a 27 de setembro de 2024

Dias e horários de atendimentos

Segunda-feira, das 12 às 16h

Terça-feira, das 8h às 17h

Quarta-feira, das 8h às 17h

Quinta-feira, das 8h às 17h

Sexta-feira, das 7h às 11h