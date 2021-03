Matéria publicada em 26 de março de 2021, 17:24 horas

Angra dos Reis – Com aumento do número de pessoas em vulnerabilidade social em todo o país, a prefeitura de Angra dos Reis oferece o auxílio-alimentação valor de R$ 100,00. Este benefício ajudará a população durante o período da pandemia da Covid-19.

O atendimento para a obtenção do cartão-alimentação acontece via Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social, por meio dos oito Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. É necessário que seja feito um agendamento prévio, pessoalmente ou por telefone, e a concessão do benefício é realizada mediante avaliação das equipes técnicas dos Cras, seguindo alguns critérios.

Critérios

O primeiro dos critérios é ter renda per capta familiar igual ou inferior a 1/4 do piso nacional de salário, devidamente comprovada com a apresentação da folha resumo do Cadastro Único. A família também deve estar sob atendimento dos equipamentos municipais da política de assistência social na rede de proteção básica e/ou especial e inserida no cadastro único para programas sociais do Governo Federal.

A concessão do cartão-alimentação também pode ocorrer em situações de emergência advindas de estado de calamidade pública ou força maior, como é o caso da pandemia do coronavírus.

– Estamos garantindo para as pessoas vulneráveis da nossa cidade a possibilidade de que elas tenham um amparo neste momento, amenizando a situação difícil pela qual elas estão passando – frisou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.

Saiba onde procurar atendimento:

– CRAS Monsuaba, na Rua Manoel de Souza Lima, 248, ou pelo telefone (24) 3366-1094;

– CRAS Centro, na Avenida Almirante Júlio César de Noronha, 122, ou pelo telefone (24) 3365-4310 / 3377-4603;

– CRAS Campo Belo, na Rua das Margaridas, 21, ou pelo telefone (24) 3377-7735;

– CRAS Nova Angra, na Avenida Itaguaí, nº 354, ou pelo telefone (24) 3377-1885 / 3368-4290;

– CRAS Belém, na Rodovia Mário Covas, 96, ou pelo telefone (24) 3368-4635;

– CRAS Bracuí, na Rua Três Amigos, 32, ou pelo telefone (24) 3363-1890 / 3363-1692;

– CRAS Frade, na Rua Silva Travassos, 288, ou pelo telefone (24) 3369-6550;

– E no CRAS Parque Mambucaba, na Rua da Limeira, 96, ou pelo telefone (24) 3362-4432.

Cartões de alimentação em 2020

No ano passado inteiro, foram concedidos 42.875 cartões de alimentação. De janeiro a março de 2021, a quantidade de cartão expedida foi de 5.461. O atendimento com o auxílio-alimentação inclui também o atendimento às famílias indígenas.