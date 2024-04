Angra oferece curso de economia criativa

Angra dos Reis – De abril a junho, a Casa de Cultura Constantino Cokotós, localizada na Vila do Abraão, na Ilha Grande, oferecerá cursos diversificados para os fazedores de cultura locais. Esses cursos têm como objetivo aprimorar habilidades, explorar novas áreas de conhecimento e impulsionar projetos culturais, com foco na economia criativa.

