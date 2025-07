Angra oferece curso gratuito de Camareira em Governança Hoteleira para mulheres

Angra dos Reis – Com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o acesso ao mercado de trabalho, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Executiva da Juventude, vai oferecer um curso gratuito de Camareira em Governança Hoteleira, exclusivo para mulheres a partir de 16 anos. Cada turma terá 25 vagas e as interessadas devem realizar a inscrição presencialmente, a partir desta quinta-feira (17), na sede da Secretaria Executiva da Juventude, rua Desembargador Altenfelder Silva, nº 54, Centro. O curso começará no dia 23 de julho.

Durante cinco meses, as alunas terão aulas teóricas e práticas, realizadas em hotéis e pousadas da cidade, proporcionando uma vivência real da rotina profissional. Sempre às quartas e quintas-feiras, serão oferecidas três opções de turnos: manhã (9h às 12h15), tarde (14h às 17h15) e noite (18h às 21h15).

A formação é promovida em parceria com o Instituto Cultural, Educacional e de Capacitação Profissional (ICECAP) e conta com o apoio do Ministério das Mulheres e do Governo Federal.

– Essa iniciativa vai muito além da qualificação profissional. É uma porta de entrada para a autonomia econômica das mulheres, fortalecendo a presença delas no mercado de trabalho. Faz parte de um conjunto de ações que estamos construindo para ampliar as oportunidades para a juventude de Angra. É uma oportunidade concreta de inserção no setor da hotelaria, um dos que mais crescem e geram empregos – destacou o secretário executivo da Juventude, Maykon Renan.