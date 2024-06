Angra participa da 3ª edição da ExpoRio Turismo

O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com o apoio da Fecomércio RJ e parcerias institucionais do Sesc RJ e Senac RJ. A ExpoRio Turismo 2024 tem como objetivo destacar os atrativos turísticos das 12 regiões fluminenses, oferecendo uma programação diversificada que inclui debates, painéis sobre turismo sustentável, empreendedorismo e negócios, além de apresentações de experiências focadas em diferentes segmentos turísticos.

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis está participando da 3ª ExpoRio Turismo, evento de turismo do estado. A feira, que teve início na última quinta-feira (27), irá até o próximo domingo (30) e oferece um importante espaço para divulgação e fortalecimento do setor turístico do estado.