Angra: PCA coleta opiniões de moradores do Belém sobre serviços prestados

Angra dos Reis – A equipe do Programa Comunidades de Angra (PCA) estará no bairro Belém entre os dias 21 e 24 de julho para ouvir a população sobre os serviços públicos oferecidos na região. A tenda do PCA será montada na praça da quadra poliesportiva do bairro e funcionará das 9h30 às 13h.

Parte dos entrevistadores ficará no ponto fixo, enquanto outros percorrerão a comunidade, visitando residências e comércios locais.

“O PCA tem mantido uma agenda intensa na escuta dos moradores sobre o que eles desejam por melhorias nos seus bairros. Assim podemos fazer um diagnóstico de cada localidade. Depois do Belém, a equipe do PCA vai estar no Frade, Vila Nova, Santa Rita e Morro do Moreno”, explicou Mariana Ornelas, superintendente do programa.

A aplicação do questionário é rápida e feita de forma on-line. A partir das informações coletadas, o programa elabora um diagnóstico das principais demandas da comunidade.

“Depois do lançamento do aplicativo PCA Digital, estamos retomando nossas agendas nos bairros. É muito importante estarmos nas comunidades, ouvindo os moradores. São eles que podem dizer quais são as demandas por melhorias na sua comunidade”, afirmou o secretário Aurélio Marques.

O Programa Comunidades de Angra é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Relações Institucionais. Em caso de chuva, a ação será cancelada.

Desde o início do ano, o PCA já percorreu 16 bairros: Ariró, Guariba, Praia Vermelha, Garatucaia, Cantagalo, Portogalo, Caetés, Balneário, Ponta Leste, Biscaia, Paraíso, Praia do Anil, Camorim Grande, Enseada, Balneário e Morro das Velhas.