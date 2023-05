Angra: Policiais apreendem seringas com substância desconhecida no Vale da Banqueta

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 21:27 horas

Angra dos Reis – Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 96 seringas com uma substância líquida, ainda não identificada, no início da noite desta quinta-feira (18), durante patrulhamento no condomínio Vale da Banqueta. Também foram encontradas 136 endolas de erva seca e 162 tubos pequenos de pó branco. Todo o material foi levado para a 166ª Delegacia de Polícia (DP).