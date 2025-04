Angra: Praia das Flechas recebe boias do projeto Nado Livre

Angra dos Reis – Os banhistas que frequentam a Lagoa Verde, na Ilha Grande, e a Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, já podem nadar com mais segurança. Nesta semana, a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da TurisAngra, instalou boias do projeto Nado Livre nos dois locais.

Na Lagoa Verde, a barreira de boias que impede a navegação de embarcações próximas à faixa de areia havia sido destruída há cerca de um ano e meio. Agora, os 110 metros de proteção foram totalmente recuperados.

Na Praia das Flechas, a instalação é novidade. O local recebeu 220 metros de cordão de boias, posicionados a 15 metros da faixa de areia.

— Em muitos locais, as barreiras de boias são cortadas por proprietários de embarcações para conseguirem chegar mais perto da areia. Além do perigo que essa ação representa para os banhistas, há ainda o prejuízo aos cofres públicos, já que a prefeitura precisa refazer todo o trabalho. Quem flagrar essa situação pode denunciar por mensagem via WhatsApp para o número (24) 99213-3365 — ressaltou o presidente da TurisAngra, João Willy.

Atualmente, o projeto Nado Livre também está instalado nos seguintes pontos: Cais de Santa Luzia, Praia Grande, Praia das Gordas, Biscaia, Vila do Abraão, Freguesia de Santana e Lagoa Azul (Ilha Grande), Piedade e Jurubaíba (Ilha da Gipóia), Ilhas Botinas e Ilha de Cataguás.