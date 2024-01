Angra: Preso no Camorim Grande suspeito de estuprar criança

Angra dos Reis – Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam nesta segunda-feira (15) um homem acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as investigações, ele também é suspeito de exibir um vídeo com conteúdo pornográfico para a vítima, de apenas 9 anos de idade, neta de sua ex-companheira. A menina foi abusada durante, pelo menos, um ano. O homem foi localizado no bairro Camorim Grande, preso e conduzido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.