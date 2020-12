Angra proíbe eventos e queima de fogos no fim de ano

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 08:14 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra publicou um novo Decreto Municipal, nº 11.839, proibindo a realização de eventos e atividades com a presença de público, que envolvam a aglomeração de pessoas, ainda que previamente autorizados. As reuniões comemorativas e festas de final de ano, seja em imóveis ou em embarcações, também estão vedadas, assim como os shows pirotécnicos e as queimas de fogos. O novo decreto suspende ainda as atividades de música ao vivo e de música eletrônica.

A medida é mais uma ação de combate ao Covid-19 e tem validade até o dia 07 de janeiro de 2021. A publicação apresenta orientações exclusivas para as casas de aluguel de fim ano e de temporada, com os seguintes protocolos: guardar a correlação de um hóspede ou visitante a cada 9m2 e acomodar o número máximo de 30 pessoas. A responsabilidade pela fiscalização da lotação dos imóveis será do síndico ou do administrador da casa ou do condomínio.

Outra recomendação é a obrigatoriedade do uso de máscara e os que desrespeitarem a regra estarão passíveis de sanções. Em caso de descumprimento das medidas previstas neste decreto, as autoridades competentes irão apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no artigo 10, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no artigo 268, do Código Penal.