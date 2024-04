Angra: Projeto “Inspira Jovem” lança curso de DJ gratuito

Angra dos Reis – A Secretaria de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Angra dos Reis lançou uma iniciativa inédita para quem quer trabalhar com música. Na próxima segunda-feira (15), será oferecido, em dois horários distintos, um curso para aqueles que desejam trabalhar com DJs dentro e fora do município. A iniciativa faz parte do projeto “Inspira Jovem”, uma parceria entre a pasta com a Secretaria da Juventude.

As aulas serão gratuitas, mas o curso será limitado a 20 vagas – duas turmas com 10 vagas cada, com ambas as aulas sendo ministradas pelo DJ Ted Troll, no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, mesmo local onde as inscrições devem ser feitas. A primeira turma receberá o curso das 18h às 20h; a segunda, das 20h às 22h.

“As oficinas de capacitação profissional fazem parte de uma determinação do prefeito Fernando Jordão. Começamos com teatro e maquiagem, e agora, teremos duas turmas de DJ, que vão fornecer oportunidades e capacitação aos jovens”, explica o secretário de Cultura e Patrimônio, Bruno Marques.