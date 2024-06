Angra promove ação de serviços assistenciais gratuitos

Angra dos Reis – O Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC) do Governo do Estado está organizando uma ação social em Angra dos Reis que oferecerá diversos serviços assistenciais gratuitos à população. O evento, que conta com o apoio da prefeitura, acontecerá no próximo sábado (8), das 9h às 12h, na Praça General Osório (Praça do Porto), localizada no Centro da cidade.

O objetivo do NAC é promover a inclusão social e fornecer serviços importantes para os cidadãos. Na ação, será possível obter a segunda via de documentos como certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, averbação de certidões, certidão de outros estados, certificado de reservista, habilitação para casamento, declaração de hipossuficiência de RG e termo de união estável. Para receber os atendimentos, os interessados devem apresentar documento de identidade, certidão de nascimento ou de casamento, e CPF.

Além disso, a secretaria de Desenvolvimento Social estará presente no evento com o Cras Móvel, levando todos os serviços que são oferecidos diariamente no CRAS para a população. Já a secretaria de Saúde disponibilizará uma tenda com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação da gripe, entre outros atendimentos.

A iniciativa tem como objetivo atender às necessidades básicas da população nas áreas de saúde, educação, assistência jurídica e assistência social. Essa ação proporcionará acesso a serviços que muitas vezes são inacessíveis devido a barreiras financeiras ou logísticas, e estarão disponíveis de forma gratuita para a população de Angra dos Reis.

SERVIÇOS:

– Isenção 2ª Via da Certidão de Nascimento

– Isenção 2ª Via da Certidão de Casamento

– Averbação de Certidões

– Isenção 2ª Via de Identidade

– Habilitação para Casamentos

– Atendimento Assistência Social

– Secretaria de Trabalho Renda do Estado (Sine)

– Saúde

– Empoderadas

– Exame de vista computadorizado com óculos a Preço Popular

– Subsecretaria de prevenção à dependência química