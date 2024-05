Angra promove ação para apoiar vítimas das enchentes no RS

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis vai promover uma campanha de solidariedade para arrecadar donativos destinados às vítimas das recentes enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul. A ação “Angra Solidária”, organizada pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e a de Proteção e Defesa Civil, visa reunir itens essenciais para auxiliar as famílias afetadas pela catástrofe natural.

A campanha terá início na segunda-feira (13), funcionando das 8h30 às 17h, com pontos de arrecadação em todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e na sede da Defesa Civil. Os itens mais necessários para doação são água potável, produtos de higiene pessoal e roupas íntimas novas.

Atendendo a um pedido do Ministério da Defesa, por meio do 1º Distrito Naval, a Defesa Civil de Angra dos Reis enviará para o Rio Grande do Sul, na próxima semana, uma equipe especializada em resgate em áreas fluviais, equipada com botes motorizados, drones, motosserras e materiais de salvamento e primeiros socorros, para atender às pessoas que ainda estão ilhadas.

– Ressaltamos a importância da participação de toda a população nessa ação de solidariedade. Qualquer contribuição será de grande ajuda para os afetados pelas enchentes em todo o Estado do Rio Grande do Sul – comentou o secretário de Defesa Civil, Fábio Júnior Pires.

PONTOS DE DOAÇÃO:

– Defesa Civil: Avenida Júlio César de Noronha, 271 – São Bento

– CRAS Parque Mambucaba: Rua da Limeira, nº 96 – Parque Mambucaba – Tel: (24) 3362-4432

– CRAS Frade: Rua Silva Travassos, nº 288 – Tel: (24) 3369-6550

– CRAS Bracuí: Rua Três Amigos, nº 32 – Tel: (24) 3363-1890 / (24) 3363-1692

– CRAS Belém: Rodovia Rio Santos, sala 4,5 e 6 – Tel: (24) 3368-4635/3377-4685

– CRAS Nova Angra: Avenida Itaguaí, nº354 – Tel: (24) 3377-1885 / (24) 3379-9955

– CRAS Campo Belo: Rua das Margaridas, nº 21 – Tel: (24) 3377-7735

– CRAS Monsuaba: Rua Manoel de Souza Lima, nº 248 – Tel: (24) 3379-9963

– CRAS Centro: Avenida Almirante Júlio Cesar de Noronha, nº 122 – Centro – Tel: (24) 3365-4310 / (24) 3377-4603.

