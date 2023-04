Angra promove ações sobre prevenção à cegueira

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 18:30 horas

Angra dos Reis – Abril é o mês dedicado à prevenção, combate e reabilitação às diversas espécies de cegueira. E a prefeitura de Angra dos Reis promove a partir desta quinta-feira (13), uma série de ações de prevenção. As atividades chegam ao fim no dia (29) com uma Caminhada para Deficientes Visuais e Videntes +, no Cais de Santa Luzia.

A iniciativa conta com a parceria da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (APADEV) e o Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual (CAP) e busca conscientizar a sociedade de que é preciso prestar mais atenção aos olhos e fazer um acompanhamento mais próximo das doenças que podem causar a cegueira, já que 60% delas são tratáveis.

Todas as atividades contarão com a presença de uma equipe da Secretaria de Saúde, realizando atendimentos como aferição de pressão arterial, glicose, teste rápido e outros. Profissionais também estarão disponíveis para dar esclarecimentos sobre os benefícios assistenciais e fornecer orientações jurídicas.

Abril Marrom – Castanho é a cor dos olhos da maioria dos brasileiros e serviu de inspiração para a campanha Abril Marrom. Doenças como glaucoma, diabetes e catarata também podem causar a perda da visão. Entre as crianças, as principais causas são glaucoma congênito, toxoplasmose ocular congênita e retinopatia da prematuridade.

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), se tivessem consultado um oftalmologista pelo menos uma vez por ano, cerca de 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. A estimativa da OMS é de que 95 milhões de pessoas no mundo são cegas ou deficientes visuais.