Angra promove Circuito Municipal de Natação com três etapas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis organiza o Circuito Municipal de Natação 2025, com a primeira etapa marcada já para o próximo dia 17. As outras duas etapas, que completam o calendário do Circuito Municipal, estão previstas para os dias 8 de junho no Clube Náutico e 27 de setembro no CEPE. Cada fase contará com programas de provas específicas e sistema de pontuação para definir os campeões em cada categoria e sexo.

As equipes de natação deverão inscrever seus representantes por meio do link oficial da competição, listando atletas por sexo e em ordem crescente de ano de nascimento, além de indicar as provas em que cada um competirá. As inscrições devem ser feitas até cinco dias antes de cada evento.

A competição contempla diversas categorias, que vão desde Mirim (anos de nascimento 2019 a 2017) até Master (nascidos antes de 2001, com divisão a cada cinco anos). Outras faixas incluem Mirim 1, Mirim 2, Petiz, Infantil, Juvenil, Júnior, Sênior e Master, totalizando uma variedade de categorias para contemplar o máximo de atletas.

O sistema de pontuação será distribuído da seguinte forma: 1º lugar (10 pontos), 2º (8 pontos), 3º (6 pontos), 4º (5 pontos), 5º (4 pontos), 6º (3 pontos), 7º (2 pontos) e 8º (1 ponto). Ao final do circuito, após a soma geral das pontuações, serão premiados com o troféu de eficiência o campeão e a campeã de cada categoria e sexo a partir do Petiz, desde que tenham participado de todas as etapas.

As provas da primeira etapa incluem os 25 metros nado livre para todas as categorias e os 25 metros nado peito para Petiz até Master. Na segunda etapa, os nadadores até a categoria Petiz disputarão os 25 metros nado livre, enquanto as categorias Infantil a Master nadarão 50 metros nado livre; também haverá os 25 metros nado costas para Petiz a Master. A terceira etapa terá os 50 metros nado livre para Petiz e os 100 metros nado livre para Infantil a Master, além dos 25 metros nado borboleta para Petiz a Master.

Todos os participantes das categorias Mirim a Mirim 2 receberão medalhas de participação em cada etapa. Já os três primeiros colocados de cada prova, a partir do Petiz, serão premiados com medalhas de pódio em todas as fases.

Cada chefe de equipe será responsável pela veracidade das informações e pelo comportamento dos atletas durante a competição. A arbitragem estará encarregada de aplicar as regras e registrar os resultados, enquanto as equipes serão responsáveis pelo transporte e alimentação dos participantes. Todos os envolvidos autorizam o uso de imagens para divulgação ao participar do evento.